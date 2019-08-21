Тендер, объявленный регоператором на вывоз мусора в Башкирии, признан несостоявшимся

Накануне, 20 августа, стало известно, что не состоялся тендер, объявленный регоператором – компанией «Эко-сити». Аукцион был посвящен отбору подрядчика на вывоз ТКО из Стерлитамака и Стерлитамакского района, а также из Миякинского, Гафурийского и Аургазинского районов.

Начальная стоимость лота была 1,27 млрд рублей. Предполагалось, что за эти деньги подрядчику нужно быть вывезти в течение двух лет – с января 2020 года до 31 декабря 2022 года – 3,63 млн кубометров различного мусора.

Кстати, в УФАС на этот аукцион поступали жалобы от нескольких транспортных компаний, работающих на рынке вывоза мусора. Они заподозрили, что конкурсная документация была сформирована с целью отсечь часть заказчиков, поскольку для участия в тендере требовалось внести слишком большую сумму в качестве обеспечения.