Предприниматели Башкирии уходят из бизнеса – власти уверены в обратном

За последний месяц, точнее, с 10 июля по 10 августа, в Башкирии резко и предательски, никого не предупредив, пошатнулась опора, поддержка и надежда всей нашей родной республиканской экономики – снизилось число субъектов малого и среднего бизнеса (МСП). По крайней мере, так утверждает официальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет налоговая служба. Так вот, согласно данным этого реестра, по состоянию на 10 августа 2019 года был зарегистрирован 120831 субъект МСП.

Фото: ofd.nalog.ru

Ровно месяцем ранее, 10.07.2019-го в реестре значилось 130925 субъектов МСП. Минус 10 с лишним тысяч малых и средних предприятий всего за 1 месяц! Это, вообще, как? Кризисов вселенских, вроде бы, по радио не объявляли.

А между тем, снижение числа предприятий – это не просто цифры в отчетах. Это, прежде всего, люди и не только предприниматели, но и работники, специалисты. Та вот, месяц назад, 10 июля число занятых (среднесписочная численность работников) в предприятиях МСП было 332 тысяч человек. А уже месяцев позднее, 10 августа их стало работать в оставшихся малых предприятиях в количестве 327 тысяч человек.

Минус 5 тысяч человек – работников, предпринимателей, кормильцев семьи. Интересно, все смогли найти новую работу? Ну, органы статистики по безработице пока данные не подводили, наверное, к концу года и эти данные станут известны – поглядим, посмотрим, как говорится, оценим, сделаем выводы.

Необходимо указать, что в течение всего первого полугодия 2019-го число малых и средних предприятий увеличивалось. Приведем помесячную динамику:

10 января 126,8 тыс. МСП

10 февраля 127,2 тыс.

10 марта 128,3 тыс.

10 апреля 129,0 тыс.

10 мая 130,2 тыс.

10 июня 130,7 тыс.

10 июля 130,9 тыс.

10 августа 120,8 тыс.

То есть, все хорошо в течение ряда месяцев, положительный тренд, растем, развиваемся. А потом раз – и резкое сразу на 10 тысяч – снижение. Можно, конечно, предположить, что некоторые предприниматели, наверное, бывшие учителя, как им советовали в свое время, решили стать бизнесменами. Но в какой-то момент поняли: не их это дело, не их призвание и бросили. Но не 10 тысяч сразу ведь!

Кстати, за весь 2018 год (январь к январю) число предприятий МСП практически не изменилось: и по состоянию на 10.01.2018 и на 10.01.2019 количество МСП одинаковое – 126,8 тысячи штук субъектов. Число работников, занятых в МСП также практически не изменилось за 2018 год: 337 и 339 тысяч соответственно на начало и конец года.

Государственный оптимизм VS официальный реестр

А тем временем, республиканский Госкомитет по предпринимательству и туризму озвучил на недавнем (29 июля) оперативном совещании в правительстве Башкирии немного другие цифры. Ну как, немного другие. Давайте сравним.

По версии Риммы Бойцовой, и. о. руководителя Госкомитета, темпы роста числа малых и средних предприятий за первое полугодие 2019 года увеличились в 4 с лишним раза. По версии «комитетских» в течение первого полугодия 2019 года прирост фирм МСП составил 4078 штук, когда в течение целого 2018-года прирост был гораздо скучнее и скромнее: плюс 959 штук. Эти данные приводит, в частности, издание «КоммерсантЪ».

Придется снова пойти в официальный реестр и сравнить цифры. Данные будут с некоторым условным допущением: в реестре фиксируются данные не на первое, а на десятое число. Но, тем не менее, это не так критично.

Итак. Прирост за 2018 год составил по версии Госкомитета 959 предприятий, а реестр говорит, что плюс был несколько иным: 10 января 2019 прибавил к 10 январю 2018, то есть, за весь полный 2018 год (126847 минус 126804) всего 43 субъекта МСП. Странно.

Прирост за первое полугодие 2019-го по версии Госкомитета составил 4078 предприятий МСП, а по версии реестра с 10 января по 10 июня (130669 минус 126847) 3822 МСП. Тоже значительно ниже, чем озвучено на оперативном совещании в правительстве.

Сверим численность работников предприятий МСП. По версии Госкомитета по состоянию на 10 июля 2019 года численность работников, занятых в малых и средних предприятиях равна 408,2 тысячи человек. Реестр же снова говорит, что их было меньше: 332,3 тысячи человек.

Разница – 75 с лишним тысяч человек! Ну не хочется думать о чем-то плохом. Кстати, недавно мы рассказали о том, что в 2019 году подозрительно аномально выросли некоторые важные показатели социально-экономического развития Башкирии.

Ну мы же не можем не верить официальным данным, озвученным на совещании в правительстве. Хм. Ну и официальным данным реестра мы тоже не можем не верить. Хотя, конечно, жизнь сколько раз нас учила – верить вообще никому нельзя.

Для справки посмотрим, сколько субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано в соседней республике вечных конкурентов – Татарстане. Численность населения соседей практически такая же, как у нас – 3,9 миллиона человек на 1 января 2019 года – поэтому сравнение вполне корректное.

Так вот, по состоянию на 10 августа 2019 года в Татарстане зарегистрировано 149,7 тысячи субъектов МСП. У нас, напомним, 120,8 тысячи, то есть, меньше на 28,9 тысяч малых и средних бизнесов.

Справедливости ради, надо сказать, что в Татарстане также за последний месяц наблюдается снижение числа субъектов малого бизнеса со 164,1 тысяч до 149,7 тысячи. Однако в течение всего 2018 года число малых предприятий в Татарстане держалось на уровне 160 тысяч субъектов МСП против 130 тысяч у нас. Больше на 30 тысяч малых предприятий. Булдырабыз, как говорится.

КОММЕНТАРИЙ ГОСКОМИТЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Специалисты Государственного комитета Башкирии по предпринимательству и туризму прокомментировали доклад своего шефа, точнее, расхождения в цифрах. Отрицать их не стали, расхождение действительно есть, но объяснили их разницей в методологии и методах учета субъектов малого и среднего бизнеса в госкомитете и в налоговой службе.

По словам представителя Госкомитета, в налоговой службе 10 августа была произведена «чистка» реестра: из него были удалены те субъекты, которые к этой дате малыми и средними уже не является – либо «выросли» из этих параметров, либо прекратили свое существование, в бизнесе такое бывает.

Либо бывает так: предприниматель рассчитывает на помощь государства (получение субсидии и т. п.), «подгоняется» под требуемые параметры, попадает в соответствующий реестр. Ну а потом, получив или, скорее, не получив (не всем же дают) поддержки государства, перестают либо соответствовать параметрам, либо вовсе существовать. А в реестре пока еще сведения о них имеются какое-то время.

Таким образом, в Госкомитете по предпринимательству уверены: их данные верны.

- Мы направили также соответствующий запрос в налоговую службу по поводу этих расхождений в данных, – сообщил нам по телефону официальный представитель Госкомитета по предпринимательству и туризму.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Альмира Нагимова, кандидат экономических наук:

- Доля малого и среднего бизнеса в экономике стремительно сжимается, что в первую очередь связано со снижением доходов и сокращением платежеспособного спроса.

Республика не исключение - достаточно пройтись по улицам и увидеть пустующие коммерческие площади. Кроме того, ведь в Башкирии не создано уникальных условий для ведения бизнеса. Это подтверждают и результаты нашего масштабного исследования бизнеса республики.

Мы провели опрос и глубинные интервью с руководством более 150 быстрорастущих компаний РБ, которые показали, что усилия чиновников по поддержке бизнеса предприниматели оценивает в 2 балла из 5-и, а главные тормозы инвестиционного развития – административные барьеры и недостаток мер господдержки.

Евгения Куцуева, предприниматель, куратор проекта «Инвестируй в Башкортостан»:

- Сейчас все меры господдержки имеют одно странное свойство: деньги дают только тем, у кого деньги уже есть. Вроде бы и программы существуют, но если у тебя к моменту обращения за господдержкой нет своих пары-тройки миллионов – это деньги не для тебя.

А самый важный запрос – получить деньги на старте – не удовлетворен.

Плюс деньги от государства «дорогие». Очень много отчетной документации, и чтобы правильно и в срок все заполнять, нужно содержать в штате отдельного человека для этих целей.

К тому же все меры господдержки ориентированы на «вовлечение» в предпринимательство, а вот когда человек уже «вовлекся», поверил в такую возможность для себя, с первыми же трудностями в виде первого отчета в налоговую или оформления правильных договоров, финпланирования, он будет справляться сам, здесь уж ни один институт не придет ему на помощь бесплатно.

Я бы сконцентрировалась на юрлицах, открытых более трех лет назад с малым штатом сотрудников и небольшим оборотом или вовсе не начисляющих заплату и сдающих нулевые декларации. Вот им надо помогать. Их субсидировать и обучать. Потому что они где-то застопорились, но еще не отчаялись и не закрылись.

Мы обсуждали с Госкомитетом по предпринимательству и туризму Башкирии возможность создания такой антикризисной программы для тех, кто открылся. Договорились. И думаю, с октября уже сможем воплотить на практике.

МНЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Цифры гораздо красноречивее слов, поэтому давайте разделим 27000 на 700 и получим – 38,6 раза. Ровно во столько раз – в 39 раз! – больше я вынуждена платить за вывоз ТКО с начала этой «мусорной» реформы. До 1 января за вывоз мусора я платила 700 рублей в год, а с 2019-го уже 27 тысяч. Поддержка малого бизнеса? О чем это вы? Я сейчас реально думаю о том, чтобы закрыть свой бизнес. И таких, как я – сотни и тысячи, – сетует и задается риторическими вопросами предпринимательница Зульфия Абсалямова.

У меня магазин шуб. Торговая точка, которая мусор вообще не генерирует. Шубы приходят с Греции в специальной упаковке и в ней же уходят покупателю. Даже кассовых чеков в моей пустой мусорной корзине нет – очевидно, что чек за не копеечную покупку покупатель забирает с собой вместе с гарантией качества.