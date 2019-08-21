На одну зарплату житель Башкирии может купить 708 литров бензина

Агентство «РИА-Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов, в котором субъекты России ранжированы по доступности бензина для жителей регионов. Башкирия, согласно аналитикам агентства, на 41 месте: каждый работающий житель республики на одну свою чистую (на руки) зарплату может купить 708 литров бензина.

При этом средняя цена самого популярного вида «горючки» - АИ-92 – на конец июля равнялась 41,89 рубля с удорожанием с начала года на 3,2%.

Самые обеспеченные бензином россияне, согласно рейтингу, живут в Ямало-Ненецком автономном округе, где на чистую зарплату можно купить в три раза больше топлива, чем в Башкирии – 2080 литра. На втором месте Москва – 1798 литров, на третьем снова сибиряки-нефтяники из Ненецкого автономного округа – 1609 литров.

Тяжелее всего с этим делом, точнее, видимо, с доходами населения в Дагестане – там на одну чистую зарплату можно купить 514 литров АИ-92.