В ФРГ восстановлена подача газа по «Северному потоку»

Компания Nord Stream AG сообщила агентству DPA, что возобновила подачу газа в Германию по «Северному потоку».

«Газ снова течет [по трубопроводу]», — передает сообщение DPA iz.ru. Ранее сотрудник Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток — 1» как на возможность избежать энергетический кризис в Европе.

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