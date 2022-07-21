Ищите все в Китае

Отрасль развивается уже не первый год. На данный момент реализуется уже второй этап программы, по которой квоты на промышленный вылов рыбы выдаются взамен обязательств по строительству рыбоперерабатывающих заводов. Изначально программа должна была решить проблему излишнего экспорта рыбы, которая с Дальнего Востока уходила в Китай, там морозилась и перерабатывалась, и уже в таком виде возвращалась в Россию с большой наценкой, но план так и не был реализован в полной мере. Сообщается, что на данный момент 14 дальневосточных рыбоперерабатывающих предприятий обеспечены собственным сырьём только на 37,5%, хотя требования инвестиционных квот подразумевают загрузку завода продукцией инвестора на 70%.