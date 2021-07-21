В Башкирии проект производства медовой продукции за 3,7 млрд рублей стал приоритетным

— Это превратит республику в образцовый Центр медовой промышленности на национальном уровне. При этом проект соответствует приоритетам социально-экономического развития региона и обеспечит повышение объёма ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет. Со стороны Правительства Башкортостана инвестору гарантируется поддержка в комфортном и эффективном ведении бизнеса, — отметил Рустам Муратов.