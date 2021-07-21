Учалинский ГОК уточняет запасы руд Западно-Озерного месторождения

Учалинский ГОК уточняет запасы руд Западно-Озерного месторождения
Учалинский ГОК уточняет запасы руд Западно-Озерного месторождения
Сегодня, 12:09ЭкономикаФото: ugok.ru
Геологоразведочные работы по уточнению запасов медноколчеданных руд проводятся в данный момент на Западно-Озерном месторождении Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК).

Как уточнили представители предприятия, главная цель доразведки месторождения, которая проводится на основании лицензии на пользование недрами, - геологическое изучение и добыча полезных ископаемых.

В соответствии с проектной документацией отработка запасов Западно-Озерного месторождения должна проводиться сначала открытым способом с последующим переходом на подземную добычу. При этом доразведка запасов месторождения, которые будут разрабатываться подземным способом, поможет выяснить технико-экономические показатели их освоения.

Специалисты ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция» из Екатеринбурга, которое выиграло тендер на доразведку месторождения, уже исследовали рудное тело № 1 на южном борту Западно-Озерного карьера. Они также пробурили четыре скважины на одном из уступов карьера и продолжают бурение на самой нижней его площадке.

Фото:ugok.ru

«Буровые установки начали разведочное бурение в мае. По данным на сегодняшний день готово уже 15 скважин со средней глубиной порядка 330 метров, в каждой из них выявлены рудные подсечения», - рассказал заместитель главного геолога АО «Учалинский ГОК» Азамат Мирасов.

По его словам, геологи уже описали керн пробуренных скважин, отобранные ими пробы переданы в лабораторию для изучения минералогического и химического состава. В геологических разрезах месторождения проводились также геофизические исследования скважин для более полного представления о физических свойствах и морфологии рудных тел и вмещающей породы.

Фото:ugok.ru

После окончания полевых работ будут сформированы отчет и технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов Западно-Озерного медноколчеданного месторождения. Все полученные данные будут направлены на утверждение запасов в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых РФ.

Справка

Западно-Озерное месторождение является одним из семи объектов рудной базы Учалинского ГОКа. Объем балансовых руд месторождения, подлежащих подземной отработке, оставляет около 45 млн. тонн руды.

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