Лёгких денег не бывает: как жителям Башкирии защититься от финансовых аферистов

2020 год запомнится россиянам надолго, прежде всего пандемией коронавируса, вызвавшей невиданные ранее перемены в обществе. Невероятно популярным стал формат удалённой работы: к началу текущего года дистанционно трудились 46 тысяч жителей республики. Повезло не всем, кто-то потерял работу или был переведён на неполный рабочий день. Так или иначе, вопрос заработка стал актуален для многих. Те, кто имел сбережения и доверил их банкам, обеспокоены скромными процентными ставками. Если раньше на каждый вложенный в банк миллион можно было ежемесячно получать 12-15 тысяч рублей процентов, то теперь доходность упала в разы. Неудивительно, что многие захотели компенсировать недополученную прибыль, а порой, даже рискнуть, поставив всё на заветную мечту.
Для жуликов, предлагающих легко разбогатеть, сложившаяся ситуация оказалась весьма кстати. Многие из них обещают безграничные доходы без особых усилий, ведь смартфон и интернет есть практически у каждого: по хитрой задумке, именно они должны стать «пропуском» в клуб миллионеров.
Пользователи интернета наверняка видели на разных сайтах броскую рекламу с привлекательными слоганами типа «Хочешь быстро разбогатель? Приходи к нам!», «Зарабатывай с нами» или предложения удалённой работы в соцсетях с щедрыми ежедневными выплатами. За ними скрываются те, кто предлагает псевдофинансовые услуги. Стоит лишь кликнуть на баннер и вас перенаправят на аккаунт в соцсети или телеграм-канал. Если человек засветится там, оставит контакты, ему могут предложить купить некую программу для дальнейшего заработка, совершения сделок или обучающие материалы с «огромной скидкой», которые укажут путь к финансовому благополучию. Мошенники рассчитывают, прежде всего, на тех, кто не особенно разбирается в финансах или испытывает стресс из-за сложного материального положения.
По экспертным оценкам, в среднем, излишне доверчивые граждане теряют в процессе подобного общения с мошенниками 40-80 тыс. рублей. Впрочем, некоторые «попадают» по крупному. Жительница Башкирии, недовольная скромной зарплатой в бюджетной организации, решила найти дополнительный источник дохода. Вскоре она увидела в соцсетях объявление, в котором предлагалось инвестировать деньги под очень привлекательный процент. После регистрации на сайте солидной «брокерской конторы» с ней связался сотрудник, предложивший внести для начала всего 500 долларов. Такой суммы у женщины не оказалось, поэтому в надежде на будущую прибыль она оформила кредит, затем ещё и ещё. В какой-то момент лжеброкеры перестали отвечать на звонки, а вместе с надеждой заработать исчезли несколько сотен тысяч рублей. Кстати, мошенники придумывают хитрые схемы, чтобы уйти от ответственности: переписку с жертвой ведут в мессенджерах, деньги просят переводить на карту. Если пострадавший обратится в полицию, доказать факт обмана будет непросто.
Одна из уфимских фирм под видом оказания консалтинговых услуг, искала потенциальных жертв на сайтах по поиску работы. Попавших на удочку убеждали участвовать в электронных биржевых торгах на специальном сайте, имитировавшем торговую площадку. В надежде получить прибыль, люди закладывали квартиры, брали кредиты, а фирма, пытаясь скрыться от недовольных «инвесторов», меняла названия и адреса. По данным правоохранителей, в результате такой «биржевой игры» пострадали десятки человек, потерявшие в общей сложности 50 млн рублей.
Существуют схемы и для привлечения более солидных клиентов. Не каждый устоит перед предложением вложиться в акции крупнейших иностранных компаний, золото, инновации, которые вот-вот завоюют мир. Кажется всё надёжно – у компании солидный сайт, регистрация за рубежом, в сети – ролики с отзывами успешных партнёров. Чего не сделают мошенники ради привлечения чужих денег. Здесь следует запомнить важный нюанс – зарубежная компания не имеет права оказывать финансовые услуги на территории нашей страны без лицензии Банка России. Если такая контора «лопнет», исчезнув вместе с деньгами вкладчиков, за справедливостью придётся ехать по месту её регистрации, например на Британские Виргинские острова, это примерно 10 тыс. км от Уфы.
Некоторые злоумышленники пытаются сыграть на невнимательности жертвы: у компании одно название, регистрационные свидетельства на сайте оформлены на другую, а договор предлагают заключить с третьей фирмой. Как тут разобраться, кому в итоге человек доверил свои деньги?
- Проверьте, кто именно вам предлагает инвестировать. Посмотрите, существует ли на самом деле компания, реализующая проект, какие о ней отзывы, если она значится в ЕГРЮЛ – какая деятельность заявлена. Изучите, как и кому вы будут переводить деньги за участие в проекте. Если это цепочка посредников со счетами физических лиц, да еще и за рубежом – вероятнее всего перед вами мошенники, - комментирует директор Департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
В погоне за деньгами доверчивых граждан мошенники проявляют чудеса изобретательности, например, пытаясь поставить себе на службу модную нынче криптовалюту, биткоины. Жертве могут предложить инвестировать в неё и спокойно ждать прибыли: достаточно купить биткоин, перевести на электронный кошелек и получать свои проценты в той же криптовалюте. Важно запомнить, что единственное законное платёжное средство в России – рубль. В свою очередь криптовалютой в России практически нигде невозможно расплатиться, она является рискованым активом и в одночасье может обесценится, а кроме того может быть просто приманкой мошенников.
- Если вам предлагают инвестировать в какие-то активы, предварительно переведя деньги через криптовалюту, то делается это по одной причине — чтобы у вас не было шансов вернуть потом деньги, - комментирует Валерий Лях.
Впрочем инвестировать порой предлагают во вполне реальные и даже казалось бы востребованные вещи: сельскохозяйственные фермы, строительство или например, кредиты для малого бизнеса, как это делала одна из уфимских инвестиционных платформ, обещавшая инвесторам 17% годовых, но чуда не произошло: пострадали более 4 тыс. вкладчиков.
Несколько компаний из Башкирии, завершивших крахом свою деятельность в последние годы, вообще не стремились раскрывать в рекламе инструменты, в которые планировали инвестировать средства, уверяя клиентов в доступной им выгоде и надёжности.
- Даже инвестирование в реальные стартапы сопряжено с большими рисками, из множества проектов «выстреливает» один. На них зарабатывают инвесторы с опытом, умеющие оценить проект, причем каждый из них они детально изучают, либо специальные фонды. Там очень много рисков и это требует немалых вложений, - говорит Валерий Лях.
В большинстве случаев за красивым фасадом обещаний и яркими вывесками скрываются банальные финансовые пирамиды. В девяностые они пережили время расцвета, но не сошли со сцены. Банк России постоянно ведёт мониторинг компаний, оказывающих финансовых услуги и регулярно ликвидирует такие структуры, но они появляются снова и снова. Причина их живучести вероятно в том, что многие граждане надеются обмануть аферистов и выйти с прибылью, не дожидаясь полного краха. Такой риск – дело не благородное, а весьма сомнительное.
Значит ли это, что инвестиции – дело безнадёжное? Вовсе нет, но надо знать, что даже если ваш брокер обладает идеальной репутацией, он не может гарантировать доходность. Акции то растут в цене, то падают, а потому игра на бирже всегда огромный риск. Если вас это не пугает, обязательно проверьте, есть ли лицензия у компании, с которой вы будете иметь дело. Узнать об этом можно Там же вы найдете список сомнительных брокеров, не имеющих лицензии Банка России. Стоит подумать, доверять ли им свои деньги.
Планируя инвестиции, не вкладывайте последние деньги, лучше подстраховаться и создать для себя «подушку безопасности», её размер может быть от 9 месяцев до 2 лет вашего уровня потребления. Начинать нужно с вложения небольших сумм, которые будет не очень жаль потерять.
Тем, кто пока не готов рисковать, разумнее инвестировать средства в более консервативные и надёжные инструменты: банковские депозиты и государственные облигации.