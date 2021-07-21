Лёгких денег не бывает: как жителям Башкирии защититься от финансовых аферистов

Технология обмана

По экспертным оценкам, в среднем, излишне доверчивые граждане теряют в процессе подобного общения с мошенниками 40-80 тыс. рублей. Впрочем, некоторые «попадают» по крупному. Жительница Башкирии, недовольная скромной зарплатой в бюджетной организации, решила найти дополнительный источник дохода. Вскоре она увидела в соцсетях объявление, в котором предлагалось инвестировать деньги под очень привлекательный процент. После регистрации на сайте солидной «брокерской конторы» с ней связался сотрудник, предложивший внести для начала всего 500 долларов. Такой суммы у женщины не оказалось, поэтому в надежде на будущую прибыль она оформила кредит, затем ещё и ещё. В какой-то момент лжеброкеры перестали отвечать на звонки, а вместе с надеждой заработать исчезли несколько сотен тысяч рублей. Кстати, мошенники придумывают хитрые схемы, чтобы уйти от ответственности: переписку с жертвой ведут в мессенджерах, деньги просят переводить на карту. Если пострадавший обратится в полицию, доказать факт обмана будет непросто.