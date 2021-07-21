Клубный дом «Соты» - воплощение вашей исключительности

Для современного, преуспевающего человека очень важен его статус, который определяется целым рядом окружающих вещей: семьей, работой, одеждой, личными предпочтениями и хобби. Далеко не последнюю роль в этом списке занимает недвижимость.

Где должен быть этот дом? Конечно, в самом престижном районе города, чтобы вся столичная инфраструктура была в пешей доступности, а из окон открывались великолепные панорамные виды. Именно там, где всегда кипит жизнь. Где вы чувствуете, как бьётся сердце нашего города. В окружении деловых центров и памятников архитектуры, введён в эксплуатацию особенный проект - клубный дом «Соты». Он как Монте-Карло - маленькое государство, где везде красиво и всегда хорошо! Являясь воплощением духа и эстетики нашего времени Он привлекает восхищённые взгляды и врезается в память всех, кто видел его хоть единожды. Это дом для тех, кто хочет подняться над обыденностью. Те, кто уже выбрал квартиру в «Сотах», получает целый спектр разнообразных возможностей, как для бизнеса, так и для досуга. В шаговой доступности - республиканские министерства и ведомства, Дом Республики, Курултай РБ, офисы ведущих компаний и банков. Прямо на территории жилого комплекса строится многофункциональный центр KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR с фитнес-центром нового поколения. Магазины, косметология и салоны красоты в непосредственной близости избавят от необходимости тратить драгоценное время на дорогу. А если вам захочется прогуляться – в шаговой доступности все красоты старого города: уютные улочки и зеленые скверы с фонтанами, лучшие гастрономические заведения и бутики, музеи, театры и кинотеатры - все, чем богата наша замечательная столица! Кроме яркого и запоминающегося внешнего вида, и удобного расположения клубный дом «Соты» подарит своим владельцам новый уровень комфорта и атмосферу избранности. Высокие потолки до 3,6 м, централизованная система кондиционирования, круглосуточная охрана и трёхуровневый подземный паркинг с бесключевым доступом и интеллектуальной системой безопасности, всё это делает его одной из самых престижных локаций в городе. Если и вы хотите стать частью привилегированного сообщества и переехать в один из самых знаковых жилых комплексов нашей столицы, то вам стоит поторопиться, в клубном доме «Соты» остались последние 2 квартиры. Это просторные студии с прекрасными видами на исторический центр и 3-метровыми потолками. Они идеально подойдут для молодых и амбициозных людей. Для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь, но предпочитает высокий уровень комфорта и стремится к лучшему. А главное преимущество такой покупки — возможность получения ключей в день заключения сделки. Дом введён в эксплуатацию и полностью готов к заселению, а это значит, что вы можете оценить его не только на бумаге, но и лично пройтись по территории, посидеть в уютном лобби около камина и сразу же начать делать ремонт. Справка о компании ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 400 000 кв. м в Уфе - это 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand&Grand. Более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете узнать на сайте, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.

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