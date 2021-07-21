Башкирия впервые представила свой стенд на авиасалоне МАКС

Башкирия впервые представила свой стенд на авиасалоне МАКС
Башкирия впервые представила свой стенд на авиасалоне МАКС
Сегодня, 13:51ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: Страница Радия Хабирова
На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, который проходит в городе Жуковском с 20 по 25 июля, впервые представили стенд Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

От республики на авиасалоне работают Кумертауское авиационное производственное предприятие, Уфимское приборостроительное производственное объединение, «ОДК-УМПО», предприятия «Техпромсервис», «Двигатели для авиации», «Уфа механика», региональное отделение Федерации космонавтики России и вуз УГАТУ.

— До сих пор отдельные наши предприятия ежегодно участвовали на МАКС, но вот так, объединённо — в первый раз. Организовать стенд республиканским предприятиям помог наш Госкомитет по внешнеэкономическим связям. Мы субсидировали участникам выставки 30% от стоимости затрат на стенд, нашли для этого федеральное финансирование, — рассказал руководитель региона.

Радий Хабиров добавил, что главной задачей республика ставит показать свои возможности и потенциал в авиационно-космическом направлении.

— А возможности и потенциал у нас солидные, с большими традициями и перспективами, — заключил глава республики.

МАКС проходит под патронажем Президента России с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров страны. Организаторами салона являются Минпромторг РФ и ГК «Ростех», устроителем — АО «Авиасалон». Каждые два года в Жуковском в Московской области в комплексе, созданном на базе аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова, открывается выставка достижений авиационно-космического комплекса России и ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира.

Напомним, ранее Радий Хабиров сообщил, что в Кумертау на авиационном производственном предприятии модернизировали вертолёты Ка-32А11М. Вертолет должны были представить на авиасалоне МАКС.

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