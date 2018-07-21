Поддельных денег в Башкирии становится меньше

За первые шесть месяцев текущего 2018-го года в Башкирии обнаружились 92 поддельные банкноты. Это на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года. Причем, эта тенденция к сокращению фальшивок сохраняется на протяжении нескольких последних кварталов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Башкирии – Отделения Банка России.

Самая популярная подделка – купюра в 5000 рублей, на ее долю приходится 77% всех фальшивых денег. Подделывать их стали меньше на 21%.

На втором месте по популярности среди фальшивомонетчиков тысячные купюры: каждая пятая подделка номиналом 1000 рублей. Их стали меньше подделывать в этом году на 31%.

Новые купюры, которые только-только ввели в оборот – номиналом 200 и 2000 рублей тоже успели «засветиться» в этом деле. Были «нарисованы» две двухтысячные купюры. Причем, буквально нарисованы – качество примитивное.