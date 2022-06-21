Стало известно, сколько жителей Башкирии живут за чертой бедности

По уровню доходов граждан в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 республика заняла 39 место среди субъектов РФ. Данные публикует РИА Рейтинг.
Отмечается, что доля населения республики, проживающая за чертой бедности по данным исследования составила 11,4%, что в пересчёте составляет порядка 466 374 человека. Напомним, по итогам переписи населения в республике на постоянной основе проживают 4,091 миллиона человек.
Примечательно, что по сравнению с прошлым годом республика упала на три строчки — в 2021 году Башкирия занимала 36 место рейтинга с показателем 11,7%.
Сообщается также, что последние строчки рейтинга заняли республика Тыва и Ингушетия, где доля граждан, проживающих за чертой бедности составила 29,4% и 29,7% соответственно.