Стало известно, сколько жителей Башкирии живут за чертой бедности

Стало известно, сколько жителей Башкирии живут за чертой бедности
Стало известно, сколько жителей Башкирии живут за чертой бедности
Сегодня, 14:58ЭкономикаАзамат НуховФото: 1MI

Свыше 460 тысяч жителей Башкирии живут за чертой бедности

Данные, согласно которым свыше 460 тысяч человек в Башкирии проживают за чертой бедности, публикует РИА Рейтинг

По уровню доходов граждан в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 республика заняла 39 место среди субъектов РФ. Данные публикует РИА Рейтинг.

Отмечается, что доля населения республики, проживающая за чертой бедности по данным исследования составила 11,4%, что в пересчёте составляет порядка 466 374 человека. Напомним, по итогам переписи населения в республике на постоянной основе проживают 4,091 миллиона человек.

Примечательно, что по сравнению с прошлым годом республика упала на три строчки — в 2021 году Башкирия занимала 36 место рейтинга с показателем 11,7%.

Сообщается также, что последние строчки рейтинга заняли республика Тыва и Ингушетия, где доля граждан, проживающих за чертой бедности составила 29,4% и 29,7% соответственно.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы