Среди регионов Поволжья в Башкирии наибольшее неравенство в доходах жителей

Отметим, что наименьший разрыв в доходах в Кировской области — 5,63 раза (9,5 тысячи рублей и 53,9 тысячи рублей). В Татарстане средняя заработная плата составляет 39,7 тысячи рублей. Так, один из пяти жителей получает 11,5 тысячи рублей, второй человек из пяти — 89,9 тысячи рублей — разрыв в 7,79 раза.