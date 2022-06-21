Среди регионов Поволжья в Башкирии наибольшее неравенство в доходах жителей

В Башкирии среди регионов Поволжья зафиксирован наибольший разрыв в доходах жителей. По данным исследования ФинЭкспертизы, наименьший ежемесячный доход в республике составляет 9,2 тысячи рублей, а наибольший — 74,2 тысячи рублей. Таким образом, разрыв составляет 8 раз. В среднем по республике жители в месяц зарабатывают 32,5 тысячи рублей.
Отметим, что наименьший разрыв в доходах в Кировской области — 5,63 раза (9,5 тысячи рублей и 53,9 тысячи рублей). В Татарстане средняя заработная плата составляет 39,7 тысячи рублей. Так, один из пяти жителей получает 11,5 тысячи рублей, второй человек из пяти — 89,9 тысячи рублей — разрыв в 7,79 раза.
Тем временем, по России средняя заработная плата, согласно данным Финэкспертизы, составляет чуть больше 40 тысяч рублей, а разрыв между наименьшим доходом и наибольшим составляет 8,63 раза.