Новый закон об онлайн-кассах: как сэкономить предпринимателям Башкирии

Осталось менее двух недель (срок до 1 июля 2018 года), когда большинство индивидуальных предпринимателей из сферы торговли, согласно обновленному закону о применении контрольно-кассовой техники, будут обязаны перейти на онлайн-кассы.

В преддверии вступления в силу поправок, федеральный оператор МТС выпустил на рынок коробочное решение, которое упростит этот переход. Каждый предприниматель, купивший устройство «МТС Касса», получит комплект «Легкий старт».

В комплект входят бесплатные услуги и решения: активация устройства и его регистрация в Федеральной налоговой службе, настройка оборудования, обучение сотрудников работе с кассой, пользование кассовым программным обеспечением и услугами оператора фискальных данных (ОФД) в течение года с момента активации кассы.

Бизнес-клиентам доступны услуги более 2500 сервисных инженеров по всей стране, готовых выехать на место к клиенту для настройки оборудования в торговых точках «под ключ». Для регистрации устройства «МТС Касса» потребуется действующая квалифицированная электронная цифровая подпись. В случае,если подписи у пользователя нет, МТС поможет её оформить.

«Легкий старт» и «МТС Касса» снимают с предпринимателя почти все заботы, связанные с установкой нового кассового оборудования. Кроме того, онлайн-касса позволяет клиентам совершенствовать бизнес-процессы предприятия, поскольку поставляемый в комплекте облачный софт, доступный из любого места, включает в себя систему учета товаров и программу лояльности, — комментирует руководитель проекта «МТС Касса» Олег Сушков.

— Запуская коробочное решение, мы поддерживаем малый и средний бизнес и делаем инновационные ИТ-продукты доступнее. Мы выступаем в качестве сервисной ИТ-компании, помогаем оптимизировать расходы и способствуем цифровизации компаний в переходный для российской торговли период».

Линейка комплектов под названием «МТС Касса» состоит из кассового терминала с фискальным накопителем или без него, облачного программного обеспечения, услуги оператора фискальных данных и телематической SIM-карты. Все устройства передают данные через мобильную сеть или Wi-Fi.Информация хранится в защищенном облаке. В комплект «МТС Касса» входит круглосуточная техническая поддержка ИТ-специалистов.