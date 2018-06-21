Бизнес-омбудсмен Башкирии ответил на жалобы о муниципальном контроле

Чиновники муниципалитетов составляют протоколы при обнаружении ими нарушений при размещении, эксплуатации и демонтаже информации, нарушений правил благоустройства прилегающей территории и т.д. Предприниматели считают, что тут возможны нарушения норм Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». И обращаются к бизнес-омбудсмену Башкирии с жалобами.

В пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Башкирии разъяснили, что все происходит в рамках закона. И сослались на позицию прокуратуры и суда.

- Прокуратура Республики Башкортостан разъясняет: в случае, когда должностное лицо органа муниципального контроля непосредственно обнаружит в действиях хозяйствующего субъекта событие административного правонарушения, указанное должностное лицо обязано возбудить соответствующее дело об административном правонарушении по правилам ст. 28.1 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена. - В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Такая же позиция отражена в постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2018.