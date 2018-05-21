В ЦБ сообщили о работе сотен нелегальных микрофинансовых организаций

В регуляторе отметили, что за весь прошлый год в РФ было выявлено всего 1 374 нелегальных фирмы по выдаче микрокредитов. Об этом 21 мая пишет газета «Известия».

В Банке России указали, что на рост динамики выявления нелегальных МФО повлияло увеличение эффективности системной работы по поиску и изобличению нарушителей.

В прошлом году ЦБ открыл особый департамент, который занимается поиском и привлечением к ответственности людей, специализирующихся на незаконном кредитовании населения. Ведомство разработало и внесло на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за повторное нарушение организациями правил выдачи кредитов. Денежное наказание предлагается увеличить с 500 000 до пяти миллионов рублей.