В ЦБ сообщили о работе сотен нелегальных микрофинансовых организаций
С января по апрель 2018 года Центробанк обнаружил в России более 1 300 незаконно работающих микрофинансовых организаций (МФО).
В регуляторе отметили, что за весь прошлый год в РФ было выявлено всего 1 374 нелегальных фирмы по выдаче микрокредитов. Об этом 21 мая пишет газета «Известия».
В Банке России указали, что на рост динамики выявления нелегальных МФО повлияло увеличение эффективности системной работы по поиску и изобличению нарушителей.
В прошлом году ЦБ открыл особый департамент, который занимается поиском и привлечением к ответственности людей, специализирующихся на незаконном кредитовании населения. Ведомство разработало и внесло на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за повторное нарушение организациями правил выдачи кредитов. Денежное наказание предлагается увеличить с 500 000 до пяти миллионов рублей.
По мнению экспертов, конторы «черных кредиторов» на территории России открываться не перестанут. Клиентами подобных организаций чаще всего становятся малообеспеченные и социально незащищенные слои населения. Уровень жизни в стране продолжает падать. Число россиян оставшихся без средств к существованию будет только расти.