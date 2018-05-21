В Башкирии ставка по ипотеке может быть снижена до 8%

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе своего выступления на Родительском форуме в минувшую субботу сообщил, что правительство республики готовит документы о снижении ипотеки до 8% годовых. При этом он уточнил, что это нововведение коснется только семей. При этом глава региона отметил, что как только такого снижения удастся добиться, квартиры сразу станут гораздо доступнее.

По его словам, власти намерены работать также над снижением себестоимости строительства жилья в республике.

- Там есть над чем работать. Мы знаем, какое увеличение стоимости там порой возникает, понимаем, как в этой части действовать. Но нам нужна законодательная база, - пояснил глава Башкирии.