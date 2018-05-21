Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии ставка по ипотеке может быть снижена до 8%
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Mani

В Башкирии ставка по ипотеке может быть снижена до 8%

Сегодня, 10:41ЭкономикаТатьяна Майорова
Читайте
также
Дохлая кошка, некролог и снайперы: как проходила осада Радио Титан в Уфе
Ученый Марс Сафаров: «Уфимцы не знают, в каком городе они живут»
В Башкирии врач отказался менять гипс девочке-инвалиду