ЦСР и ВШЭ отметили вклад краудфандинга в экономику России

Документ называется «Новые инструменты привлечения финансирования для развития технологических компаний: практика использования и перспективы развития в России». Об этом пишет портал rns.online.

В докладе говорится о вкладе краудфандинга в экономику России в период с 2017 по 2020 год. Из текста следует, что к концу 2020 года данная индустрия обеспечит прирост ВВП России на сумму 255,8 миллиарда рублей. 173,3 миллиарда из данной суммы составят доходы с краудлендинговых проектов. Еще 82,5 миллиарда рублей будет получено в виде прибыли с краудинвестинговых проектов.

Кроме этого развитие краудфандинга в России даст около 21 000 дополнительных рабочих мест. До 2020 года 15 миллиардов рублей поступят в казну страны как налог на доходы профинансированных компаний. Прочие отчисления в бюджет (налог на имущество, НДФЛ сотрудников и другие) также будут выплачены, указано в докладе ЦСР и ВШЭ.

Документ содержит и условия - основные принципы регулирования отрасли, выполнение которых позволит краудфандингу развиваться в России. Речь идет об отсутствии системы допуска и лицензирования для занятия подобной деятельностью. Также властям нужно отказаться от введения ограничений на «объекты финансирования».

В данной отрасли должно практиковаться саморегулирование, что является основой для регулирования рынка альтернативных финансов. Инвесторы должны быть освобождены от имущественных и прочих статусных требований. Выполнение данных условий откроет доступ широким массам населения к новым финансовым инструментам, отмечают авторы доклада.

Эксперты указывают на излишнее вмешательство государства в краудфандинговые проекты. Правовые механизмы в России чрезвычайно сложные. Для взаимодействия между властями и краудплатформой необходимо создать саморегулируемую организацию.