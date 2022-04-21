Путин предложил стимулировать спрос на металлургическую продукцию России

Путин назвал важным внутренний спрос, пишет RT. По мнению российского лидера, его необходимо поддерживать и стимулировать, существенно повышая объемы жилищного, коммерческого, промышленного и инфраструктурного строительства. В России следует наладить широкое производство товаров, в которых используют металлургическую продукцию.
По словам президента, в стране нужно запускать долгосрочные программы и проекты, эффект от которых будет потенциально ощутимым для экономики и всех субъектов.
Членам правительства Владимир Путин поручил разработку обновленной стратегии действий государства в ВТО в связи с санкциями. Подготовить ее Кабмин должен в срок до 1 июля текущего года.