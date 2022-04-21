Путин предложил стимулировать спрос на металлургическую продукцию России

Путин предложил стимулировать спрос на металлургическую продукцию России
Путин предложил стимулировать спрос на металлургическую продукцию России
Вчера, 20:02ЭкономикаФото: фрагмент видео
Глава российского государства Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию отечественного производства. Президент предложил активно запускать долгосрочные проекты.

Путин назвал важным внутренний спрос, пишет RT. По мнению российского лидера, его необходимо поддерживать и стимулировать, существенно повышая объемы жилищного, коммерческого, промышленного и инфраструктурного строительства. В России следует наладить широкое производство товаров, в которых используют металлургическую продукцию.

По словам президента, в стране нужно запускать долгосрочные программы и проекты, эффект от которых будет потенциально ощутимым для экономики и всех субъектов.

Членам правительства Владимир Путин поручил разработку обновленной стратегии действий государства в ВТО в связи с санкциями. Подготовить ее Кабмин должен в срок до 1 июля текущего года.

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