В Башкирии планируют закупить компьютеры для врачей на 570 млн рублей

Как сообщается на сайте госзакупок, аукцион по отбору поставщика состоится 13 мая. Начальная цена контракта – 569, 18 млн рублей. Стоимость техники оплатят из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Контракт предполагает, что поставщик в течение 120 дней обеспечит Республиканскую стоматологическую поликлинику, ГДКБ №17 Уфы, Республиканский клинический онкодиспансер, а также Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом компьютерами. В комплект также входят мышь, монитор, встроенный микрофон и Full HD-камера.