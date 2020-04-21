В Башкирии планируют закупить компьютеры для врачей на 570 млн рублей
21 апреля, 11:57ЭкономикаМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Аукцион по отбору поставщика состоится 13 мая, сообщается на сайте госзакупок.
Минздрав Башкирии приобретет для врачей компьютеры на 570 млн рублей. Новые компьютеры получат 122 медицинских организаций региона, следует из данных СПАРК.
Как сообщается на сайте госзакупок, аукцион по отбору поставщика состоится 13 мая. Начальная цена контракта – 569, 18 млн рублей. Стоимость техники оплатят из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Контракт предполагает, что поставщик в течение 120 дней обеспечит Республиканскую стоматологическую поликлинику, ГДКБ №17 Уфы, Республиканский клинический онкодиспансер, а также Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом компьютерами. В комплект также входят мышь, монитор, встроенный микрофон и Full HD-камера.
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