Возле уфимского Горсовета появилась новая достопримечательность

Это первая очередь масштабного проекта, который реализует один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой». Жилой комплекс «Эрмитаж» расположен в географическом центре Уфы, в окружении городских лесов. Инфраструктура района включает в себя все необходимые для комфортной жизни объекты: школы, детские сады, поликлиники, магазины, отделения банков, остановки общественного транспорта и многое другое.

– Жилой комплекс «Эрмитаж. Горсовет» – первый в коллекции жилых комплексов настоящего и доступного бизнес-класса «Эрмитаж». После тщательной проверки всей документации Администрация Уфы выдала нам разрешение на ввод Секции 1 в эксплуатацию. Мы поздравляем новоселов жилого комплекса и сообщаем, что к передаче ключей мы приступим уже на этой неделе, – комментирует руководитель департамента реализации недвижимости ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.

Сегодня на площадке полным ходом ведется строительство и других домов жилого комплекса. В Секции 2 проходит устройство индивидуального теплового пункта – устанавливаются теплообменники. В Секции 3 ведутся работы по монтажу окон, витражей и утеплителя на фасады, а также по устройству противопожарных люков. На площадку осуществлена поставка керамогранита для проведения фасадных работ.