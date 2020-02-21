В Башкирии начнут выдавать образовательные сертификаты

Жители Башкирии, которые нуждаются в повышении квалификации или переподготовке, могут теперь рассчитывать на государственные персонифицированные сертификаты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии.

В министерстве пояснили, что получить сертификат могут люди, которые не могут найти работу. Им предлагают сменить профессию.

Наравне с инвалидами, людьми предпенсионного возраста, одинокими многодетными, женщинами, в декретном возрасте и другими взрослыми претендовать на получение сертификаты могут также и подростки старше 14 лет.

Учебное заведение для переобучения человек вправе выбрать сам.

За сертификатами можно приходить в центры занятости.