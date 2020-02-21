В Башкирии малому бизнесу выдали кредитов на 3 млрд рублей за год
Общий объем кредитования растет с каждым годом.
Об этом накануне заявил начальник Уральского ГУ банка России Рустэм Марданов XII Уральском форуме «Информационная безопасность банковской сферы», сообщает РБК-Уфа.
По словам Рустэма Марданова, общая экономическая ситуация в стране сказалась на том, что в республике сократилось количество малых предприятий за последний год, вместе с тем кредитов стали заметно больше. В целом если по стране рост кредитования малого и среднего бизнеса составил 10%, то в Башкирии – 19%. Особенный спрос – на льготное кредитование.
Банк России уже прогнозирует увеличение кредитов юрлицам на 10%. На форуме Марданов также рассказал о новшествах так называемого «отмывочного» закона, благодаря которому в случае, если у предприятия происходит реорганизация (меняется юрадрес, происходит смена рода деятельности),то в случае непредоставления всех соответствующих документов, операции могут быть приостановлены.
«Банк России внимательно следит за всеми жалобами предпринимателей по неправомерным операциям в свой адрес. Нам известно, что зачастую в отношении кредитных организаций также принимают жесткие меры», - пояснил Марданов.