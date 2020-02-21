Башкирская выставочная компания потребовала с ТК «Центральный» 708 млн рублей
О поступлении требований от кредитора сообщил конкурсный управляющий ТК «Центральный».
Сегодня, 21 февраля, стало известно, что Башкирская выставочная компания выставила требования о выплате 708 млн рублей в адрес торгового комплекса «Центральный». Подробности сообщил портал РБК-Уфа со ссылкой на конкурсного управляющего ТК «Центральный» Павла Коршунова.
Из вышеназванной общей суммы долга 553,5 млн рублей – это основной долг, 138,7 млн рублей – проценты по нему, а 17 млн рублей – это сумма неустойки.
Напомним, ТК «Центральный» был признан банкротом в июне прошлого года. Тогда одним из истцов выступила как раз Башкирская выставочная компания. Основным же кредитором является банк «Траст», который выразил недовольство происходящим.
По данным представителей банка, бенефициарами Башкирской выставочной компании и ТК «Центральный, а также ООО «ТКС» и ООО «Финвесторг Уфа» имеют общие деловые интересы и входят в состав совета директоров Выставочного комплекса «Башкортостан».