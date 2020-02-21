Башкирская выставочная компания потребовала с ТК «Центральный» 708 млн рублей

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что Башкирская выставочная компания выставила требования о выплате 708 млн рублей в адрес торгового комплекса «Центральный». Подробности сообщил портал РБК-Уфа со ссылкой на конкурсного управляющего ТК «Центральный» Павла Коршунова.

Из вышеназванной общей суммы долга 553,5 млн рублей – это основной долг, 138,7 млн рублей – проценты по нему, а 17 млн рублей – это сумма неустойки.

Напомним, ТК «Центральный» был признан банкротом в июне прошлого года. Тогда одним из истцов выступила как раз Башкирская выставочная компания. Основным же кредитором является банк «Траст», который выразил недовольство происходящим.