В Уфе снизилась стоимость аренды офисов и торговых залов

В Уфе подешевела аренда коммерческой недвижимости. Снижение цен на разные виды помещений составило от 3,4% до 12,1%. При этом стоимость аренды в Уфе по-прежнему остается одной из самых высоких среди других городов-миллионников.

Исследование по ценам за аренду коммерческих площадей провел сайт Domofond.ru.

Больше всего в Уфе в прошлом году снизились на цены на аренду торговых помещений - на 4,2 %, до 12,5 тысяч рублей за квадрат. Офисные помещения подешевели на 2,3% (до 7,9 тысяч рублей), а помещения свободного назначения - на 1,7% (9,7 тысяч рублей).

Самая высокая аренда торговых помещений была в Новосибирске, где за квадратный метр платили в среднем почти 16,8 тысяч рублей. Этот же город лидирует по стоимости аренды офисов - почти 8,3 тысячи рублей. Самые дорогие помещения свободного назначения - в Екатеринбурге: 9,8 тысячи рублей за квадрат.