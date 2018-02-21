В Башкирии объем выдачи ипотеки в январе вырос более чем на 90 процентов

В январе 2018 года в России выдали ипотечных кредитов на 58,4 миллиарда рублей. Это на 54,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Башкирии показатель вырос на 91,6%.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, Башкирия продемонстрировала самый высокий рост по объемам ипотеки - 91,6%. Также значительную динамику показали Томская и Омская области - рост на 66,1% и 48,3% соответственно.

Всего в России в январе 2017 года было выдано 19 тысяч ипотечных кредитов на сумму 37,7 миллиарда рублей. В первом месяце этого года показатели выросли до З0,9 тысячи кредитов на сумму 58,4 миллиарда рублей.

- Таким образом, рост количества выданных кредитов составил 63%, а рост объемов выданных кредитов – 54,9%, - уточнил собеседник агентства.