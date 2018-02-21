Эксперт о турбренде региона: «Конечно, Башкирия, а не Башкортостан»

- Если выбирать между названиями «Башкирия» или «Башкортостан», то, конечно, первое. Башкирия звучит красиво, а Башкортостан сопровождает негативный новостной фон, приходящий из регионов с похожими окончаниями в названиях: Афганистан, Пакистан, Курдистан. Для коммуникаций внутри России этот фактор незначителен, но он может стать существенным на международном уровне», - сделал вывод эксперт.

- Первая и, пожалуй единственная, ассоциация при упоминании Башкирии – красота природы, - отметил Вадим Буньков. - Башкирский мед, Салават Юлаев, нефть, чак-чак - это все, с чем ассоциируется Республика Башкортостан. У региона имеется огромное культурно-историческое наследие, красивая природа, великолепная и самобытная кухня, спортивные достижения. Все это могло бы лечь в основу туристического бренда Башкирии. Мне кажется, что Башкирия может предложить отдых на любой вкус: от экстремального до санаторно-оздоровительного. Только очень важно не перемудрить и не делать сильные акценты на чем-то одном. Разумеется, какие-то направления станут основными драйверами, но именно разнообразие видов отдыха мне представляется наиболее интересным.