Башкирия вошла в топ-10 по уровню обеспеченности жильем молодых семей

Результаты рейтинга касаются итогов 2017 года.

Башкирия вошла в первую десятку регионов России по числу свидетельств на приобретение или строительство жилья, выданных молодым семьям в 2017 году. Таковых семей по итогам прошлого года набралось 465. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Результаты рейтинга стали известны после подведения итогов реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», которая входит в федеральную целевую программу (ФЦП) «Жилище».

По данным Минстрой РФ, всего в 2017 году молодым семьям было выдано 14 273 свидетельства. Как сообщал ранее глава ведомства Михаил Мень, в данной подпрограмме с каждым годом участвует все больше регионов. Так, если в 2016 их было 65, то в 2017 году в ней приняло участие уже 75 субъектов.

- На условиях софинансирования регионам было направлено 4,23 млрд рублей, – уточнил Михаил Мень.

Министр напомнил, что правительство России утвердило разработанные Минстроем России правки в подпрограмму, которые позволяют молодым семьям с 2017 года направлять социальные выплаты не только на такие нужды, как покупка, строительство жилья, внесение первоначального взноса по ипотечному кредиту или оплата паевого взноса в жилищный кооператив, но и на погашение взятой ранее ипотеки и процентов по кредитам на покупку жилья.

Примечательно, что с 1 января 2018 года ФЦП «Жилище» была досрочно завершена, однако, как отметили в Минстрое РФ, мероприятия по обеспечению жильем молодых семей продолжатся. Для этого социальные выплаты молодым семьям с 1 января 2018 года перенесены в государственную программу РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».