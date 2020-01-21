Башкирия экспортирует доски для производства карандашей и счетчики посетителей ТЦ

В настоящее время Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям разработан порядок предоставления субсидий из регионального бюджета резидентам-производителям несырьевых неэнергетических товаров на возмещение части затрат, связанных с экспортом товаров.

«Предлагаем субсидировать часть расходов предпринимателей на подтверждение соответствия товаров и сертификацию соответствия систем менеджмента требованиям стандартам, действующих за рубежом», – добавил глава Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов.

По его мнению, возмещение резидентам-производителям части именно этих затрат определено не случайно.

95% опрошенных ведомством республиканских товаропроизводителей о мерах господдержки заявили о том, что прохождение всех процедур по выводу товаров на внешние рынки – одна из самых затратных статей их расходов.

Предложение Госкомитета по расширению перечня мер по господдержке экспортеров на заседании президиума республиканского правительства.

было одобрено.

Принимаемые сейчас в Башкирии меры проводятся в рамках реализации в регионе национального проекта «Международная кооперация и экспорт», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Летом 2019 года в республике стартовала программа частичного субсидирования экспортеров. Благодаря ей компании могли компенсировать до 5 млн рублей расходов по регулярным поставкам и до 1 млн рублей — по «пилотным» партиям.

Всего в 2019 году программой воспользовались 39 предприятий Башкирии. Из них 31 компания получила возмещение за регулярные экспортные поставки — суммарно это 37,48 млн рублей. Восемь компаний региона получили 2,52 млн рублей за «пилотные» партии.

Товар экспортирован на общую сумму более 1,2 млрд рублей, стоимость транспортных услуг составила 75,3 млн рублей.

Предприятия республики отгрузили на экспорт продукцию химической промышленности, АПК, оборудование для нефтегазового сектора, металлы, пиломатериалы, древесный уголь, весы, продукты питания, стекло, упаковку, вертолеты, в том числе ряд уникальных товаров: дощечки для изготовления карандашей, устройство перемешивающее струйное, масло семян крамбе, счетчик посетителей для торговых центров. Вся эта продукция произведена компаниями-резидентами Башкирии и экспортирована с территории республики.