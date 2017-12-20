В Башкирии жильцам вернули более ста миллионов рублей за коммуналку

В Госжилстройнадзоре Башкирии напомнили о важных изменениях в законодательстве, которые вступят в силу с 2018 года и касаются жилищно-коммунального хозяйства.

С начала текущего года в Башкирии, по официальной статистике, было выявлено более 34 тысяч нарушений в сфере эксплуатации жилого фонда и предоставления коммунальных услуг. Об этом сообщил председатель Госкомитета по жилищному и строительному надзору Башкирии Ильдар Шафиков. Максимум претензий со стороны ведомства было адресовано управляющим компаниям, которые по итогам проведенных проверок получили 540 предостережений от повторения нарушений на будущее.

При этом 463 нарушения касались неправильного начисления коммунальных платежей.После вмешательства Госжилстройнадзора РБ был проведен перерасчет на сумму 35,4 млн рублей. Еще 66 млн рублей было возвращено жильцам по решениям судов. Управляющие организации ожидает еще один неприятный сюрприз. Новые нормы законодательства упростят процедуру лишения их лицензий во внесудебном порядке.

- Отныне в тех случаях, когда долг управляющей компании перед ресурсниками превысит три расчетных периода, наше ведомство сможет оштрафовать управляющую компанию на сумму более 300 тысяч рублей. Если же эта мера не сработает, то можно будет ставить ребром вопрос о лишении лицензии управляющей компании. Такими полномочиями с 2018 года будет наделен наш комитет, - сказал Ильдар Шафиков.

Впрочем, по словам Ильдара Шафикова, грядущие изменения в законодательстве должны урезонить управляющие компании. Дело в том, что с 2018 года жильцы перейдут на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, поставляющими газ, электроэнергию, воду и т. д.

- Главный плюс этого проекта заключается в том, что теперь управляющие компании будут исключены из финансовых потоков между гражданами и ресурсоснабжающими организациями, - пояснил Ильдар Шафиков. – Это существенно повлияет на ситуацию на рынке оказания услуг в жилищной сфере, потому что управляющие компании будут получать с жильцов деньги лишь за содержание домов, а деньги за коммунальные услуги пойдут непосредственно ресурсникам. Управляющим компаниям от этого, по нашему мнению, тоже будет проще работать, поскольку у них станет меньше дополнительных расчетов. Квитанции будут приходить от ресурсоснабжающих организаций.

По прогнозам законодателей, это изменение должно сократить долги за ресурсы. Оправдаются ли эти ожидания, станет понятно уже в ближайшие полгода.

Еще одна важная новость – так называемый переход на схему оплаты «1/7». Это означает, что круглогодичная оплата за отопление с 2018 года уйдет в прошлое, а в теплое время года, когда прекращается отопительный сезон, потребители больше не станут платить за данную коммунальную услугу.

Среди прочих актуальных изменений в законодательстве можно вспомнить тот факт, что с нового года все жилые и нежилые объекты должны будут оснащаться счетчиками, в том числе исходя из потребления ресурсов и температурной регулировки. И отдельной строкой проходит следующее «послабление»: теперь упростится процедура голосования на общих собраниях собственников жилья, потому что все квартиры на этаже смогут делегировать одного представителя для участия в собрании.