Уфимский МУЭТ намерен через суд добиться компенсации за простой трамваев
Директор уфимского муниципального управления электротранспорта (МУЭТ) Аскар Фазлыев заявил, что предприятие собирается через суд добиться компенсации от Энергетической сбытовой компании Башкортостана (ЭСКБ) за простой трамваев.
- Сейчас мы оцениваем ущерб, а юристы готовят документы, - рассказал Фазлыев. - Сумму пока назвать не могу, но могу сказать, что один день простоя обходится нам в 1-1,5 млн рублей. Кроме того, это 60 тысяч не перевезённых пассажиров, 50% которых льготники. Также стоит отметить, что пассажиры возвращаются не сразу, ещё неделю будут проверять.
Последнее отключение тяговых подстанций электротранспорта было произведено 15 декабря, трамваи и троллейбусы не работали в течении пяти дней. В ЭСКБ заявили, что отключили питание из-за долга МУЭТ, который превысил 200 млн рублей.
- За последние два месяца мы перечислили ЭСКБ более 50 миллионов, и это всё текущие долги, - прокомментировал претензии энергетиков Аскар Фазлыев. - 200 миллионов, о которых говорят в ЭСКБ, это мораторный долг в рамках процедуры банкротства. И сейчас мы не имеем права его гасить.
По словам Аскара Фазлыева, иски за простой электротранспорта будет поданы в начале будущего года.