Уфимский МУЭТ намерен через суд добиться компенсации за простой трамваев

Иски планируется подать в начале будущего года.

Директор уфимского муниципального управления электротранспорта (МУЭТ) Аскар Фазлыев заявил, что предприятие собирается через суд добиться компенсации от Энергетической сбытовой компании Башкортостана (ЭСКБ) за простой трамваев.

- Сейчас мы оцениваем ущерб, а юристы готовят документы, - рассказал Фазлыев. - Сумму пока назвать не могу, но могу сказать, что один день простоя обходится нам в 1-1,5 млн рублей. Кроме того, это 60 тысяч не перевезённых пассажиров, 50% которых льготники. Также стоит отметить, что пассажиры возвращаются не сразу, ещё неделю будут проверять.

Последнее отключение тяговых подстанций электротранспорта было произведено 15 декабря, трамваи и троллейбусы не работали в течении пяти дней. В ЭСКБ заявили, что отключили питание из-за долга МУЭТ, который превысил 200 млн рублей.

- За последние два месяца мы перечислили ЭСКБ более 50 миллионов, и это всё текущие долги, - прокомментировал претензии энергетиков Аскар Фазлыев. - 200 миллионов, о которых говорят в ЭСКБ, это мораторный долг в рамках процедуры банкротства. И сейчас мы не имеем права его гасить.