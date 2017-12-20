Эксперты: биткоин ждет неизбежная смерть

Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург избавился от принадлежащих ему биткоинов.

Как пишет издание Dni.ru, по его мнению, у этой валюты нет перспектив.

Бизнесмен считает, что главные проблемы биткоина состоят в высоких комиссиях и сокращающейся скорости переводов. Он отмечает, что пропускная способность сети ограничивается «размером блока». Это память, сохраняющая записи транзакций. По причине неликвидности, вложения в криптовалюту являются слишком рискованными.

По мнению предпринимателя, вложения в биткоин являются наиболее экстремальными из всех инвестиций. Которые возможны. Также он добавил, что как только люди начнут понимать, как работает эта криптовалюта, то начнут выходить из нее.

Но, несмотря на продажу Ольденбургом всех своих биткоинов, от других криптовалют он не отказался, выбрав Bitcoin Cash. По имеющимся сведениям, каждые три месяца комиссионные сборы за транзакции удваиваются. Под управлением Bitcoin.com находится один из крупнейших сетевых ресурсов, представляющих инструменты для инвестиций в биткоин. На сайтах компании зарегистрировано свыше 500 тысяч владельцев криптовалюты.