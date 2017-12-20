«Дорожная карта»: новый руководитель «Башкиравтодора» обозначил приоритеты

Генеральный директор АО «Башкиравтодор» Артур Шайнуров не сомневается, что в ближайшие 3-4 года предприятие сможет выйти из кризиса.

Сегодня, 20 декабря, генеральный директор АО «Башкиравтодор» Артур Шайнуров впервые после своего вступления в должность встретился с журналистами. Перво-наперво он дал обещание сделать работу компании максимально прозрачной и в качестве примера дал исчерпывающие ответы на все вопросы, заданные журналистами.

- Мы представили Совету директоров предприятия отчет о деятельности компании за 2017 год. К сожалению, пока похвастаться особо нечем, предприятие ощущает последствия последних трудных лет, - признался Артур Шайнуров. – Прежде всего, ситуацию осложняет большая долговая нагрузка. Общая кредитная нагрузка на предприятие сегодня составляет 6 млрд рублей, а общая выручка за 2017 год достигла 9,2 млрд рублей. Тем не менее мы не испытываем по этому поводу никакой истерии и намерены полностью исполнить свои обязательства перед кредиторами. Просроченных кредитных обязательств у нас сегодня нет, при этом мы исполняем также и обязательства по налогам и фонду оплаты труда, задержек зарплаты нет. В соответствии с утвержденной программой деятельности предприятия до 2025 года могу сказать, что в ближайшие 3-4 года «Башкиравтодор» должен преодолеть накопившиеся проблемы и будет дальше работать стабильно. В целом оздоровление предприятия мы намерены провести без привлечения внешних инвестиций.

Артур Шайнуров.

По словам Артура Шайнурова, подготовленная антикризисная программа предполагает централизацию работы предприятия (в частности, бухгалтерии) и качественную работу по сокращению издержек производства, повышению финансовой дисциплины и отбору контрагентов. По предварительным итогам оптимизация производства позволила сэкономить больше 150 млн рублей. При этом Артур Шайнуров уточнил, что под оптимизацией имеет в виду вовсе не глобальное сокращение работников.

- Сегодня соотношение административного персонала и рабочих кадров у нас - 1:4, мы намерены довести его до уровня 1:5, так что сокращение может коснуться лишь части офисных служащих, - уточнил руководитель «Башкиравтодора». – Оптимизация коснется также асфальтовых заводов, входящих в состав предприятия. Сегодня на балансе «Башкиравтодора» 76 асфальтовых заводов, многие из которых были загружены от силы на 6%. В ближайшее время больше половины из них будет временно законсервирована. Но об их продаже речи не идет, потому что по мере появления новых объектов асфальтовые заводы могут вновь запускаться, ведь асфальт нельзя возить дальше 100-120 км от места проведения работ.

Особо Артур Шайнуров остановился на качестве производимого асфальта, подчеркнув, что запланированная модернизация асфальтовых заводов предполагает попутно и повышение качества их продукции.

- Мы гарантируем высокое качество нашего асфальта, - твердо сказал он. – А как же иначе? Иначе нельзя.

На таких крупных объектах, как, например, автодорога «Бирск-Тастуба-Сатка», к которым привлечено общественное внимание, будут установлены вэб-камеры, чтобы каждый желающий мог было наблюдать за ходом работ в режиме онлайн. На счету компании есть еще немало инноваций. К примеру, строительcтво земляного полотна и дорожных одежд осуществляется с применением 3D-систем управления дорожно-строительной техникой на основе GPS-ГЛОНАСС.

Поскольку проблема строительства и ремонта дорог в России было и остается одной из наиболее актуальных, то «Башкиравтодор», имеющий репутацию крупнейшего дорожного холдинга региона, в обозримом будущем не должен остаться без работы. Если в 2017 году «Башкиравтодор» получил 350 контрактов (12 объектов - в пределах Уфимской городской агломерации) на общую сумму около 6,5 млрд рублей, то в следующем году ожидается такой же объем заказов. При этом «Башкиравтодор», по словам гендиректора, провел ревизию своих подрядчиков и поставщиков, поместив недобросовестных контрагентов в «черный список».

- Мы решили пойти по пути укрупнения поставщиков и тщательного отбора подрядчиков и ожидаем от этой меры еще 150-200 млн рублей экономии, - пояснил Артур Шайнуров. - К сожалению, в Арбитражном суде сейчас еще имеется несколько десятков исков к «Башкиравтодору» от контрагентов, эта ситуация будет решаться в цивилизованном русле. По многим из них уже достигнуты мировые соглашения и готовятся графики погашения долгов, а по ряду дел мы выдвигаем встречные иски.

В заключение встречи Артур Шайнуров обещал поставить общение с прессой на регулярную основу и представить обновленный сайт предприятия башкиравтодор.рф, на котором, кстати, любой пользователь может задать свой вопрос и получить оперативный ответ.

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