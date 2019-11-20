В Палате экономики Австрии представят достоинства Башкирии

Накануне, 19 ноября, в столицу Австрии Вену отправилась делегация из Башкирии во главе с первым вице-премьером регионального правительства Андреем Назаровым. Подробности сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Презентация экономического и, что самое главное, инвестиционного потенциала Башкирии должна пройти в Палата экономики Австрии. В ней примут участие предприятия из нашей республики, которые готовятся рассказать о своих успешно реализованных проектах.

- В рамках визита ожидается подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве, - уточнили в пресс-службе башкирского Кабинета министров.

Помимо этого, такая же презентация Башкирии намечена в ЮНИДО – Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. Запланирована также встреча Андрея Назарова с ее генеральным директором.