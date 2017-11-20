Стали известны самые богатые и бедные отрасли по зарплате в Башкирии

Башстат привел статистику самых высоких и низких зарплат.

За январь по сентябрь текущего года самые большие зарплаты в Башкирии получают те, кто работает в производстве кокса и нефтепродуктов – около 73 948 тысяч рублей ежемесячно, сообщает Башстат. И это на четыре процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

На втором месте находится отрасль добычи полезных ископаемых – более 49 627 рублей в месяц, что на пять процентов выше, чем в 2016 году. На третьем месте финансовая и страховая деятельности (42412 рублей в месяц).

Сферы, в которых зарплата превышает 40 тысяч рублей – производство прочих транспортных средств и оборудования, производство химических веществ и химических продуктов и профессиональная, научная и техническая деятельность.