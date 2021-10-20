В железнодорожном цехе Учалинского ГОКа установили новые платформенные весы

Новые весы облегчили также процесс приемки цемента, который приходит по железной дороге в саморазгружающихся бункерных вагонах – хопперах. Раньше каждый хоппер перед взвешиванием приходилось расцеплять, поскольку на весовую платформу заезжала часть следующего вагона. Таким образом, на провешивание всего железнодорожного состава уходило до полутора часов. Теперь эта процедура будет занимать в три раза меньше времени, так как расположение новых взвешивающих платформ позволяет провести повагонное взвешивание без расцепки.