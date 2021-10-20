УФАС нашло допущенные структурой мэрии Уфы нарушения по договорам на 2,6 млрд рублей

УФАС нашло допущенные структурой мэрии Уфы нарушения по договорам на 2,6 млрд рублей
УФАС нашло допущенные структурой мэрии Уфы нарушения по договорам на 2,6 млрд рублей
Вчера, 18:48ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: ufacity.info
Антимонопольная служба установила, что в 2019 и 2020 годах дюжину договоров заключили с единственным поставщиком в обход правил.

Причиной проверки стала жалоба прокуратуры Кировского района Уфы. Управление федеральной антимонопольной службы по Башкирии жалобу прокуратуры на заключение МУП «Служба заказчика и технического надзора» договоров с единственным поставщиком рассмотрело.

Антимонопольщики установили, что в 2019 и в 2020 году МУП «Служба заказчика и технического надзора» заключил с ООО «Специализированный застройщик “Гарантстройинвест”», который являлся единственным подрядчиком. Было установлено, что таким образом с подрядчиков было заключено 12 договоров на 2,6 миллиарда рублей, что нарушило закон о защите конкуренции, сообщает КоммерсантЪ в Башкирии.

В свою очередь отметим, что МУП «Служба заказчика и технического надзора» сегодня упоминалось в медиапространстве в связи с голодовкой, которую с сегодняшнего дня, 20 октября 2021 года, запланировали обманутые дольщики ПХК «Меркурий». Люди ждут своих квартир больше 10 лет. Помимо прочих своих требований граждане требуют встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. По мнению дольщиков необходимо чтобы глава взял стройку под личный контроль и закрепить квартиры за ними.

Как к этой ситуации относится МУП «Служба заказчика и технического надзора»? По словам дольщиков новый застройщик МУП «Служба заказчика и технического надзора» испытывает финансовые трудности, в связи с чем они требуют закрепить жилплощади соглашением.

Напомним и то, что в 2015 году экс-первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов, который долгое время был фигурантом уголовного дела, заключал договора с МУП «Служба заказчика и технического надзора» и компанией «Агидель-Инвестстрой». Договоры предполагали передачу застройщикам без торгов земельных участков, которые не имели обременения и были уже ранее расселены за счет бюджета.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы