УФАС нашло допущенные структурой мэрии Уфы нарушения по договорам на 2,6 млрд рублей

В свою очередь отметим, что МУП «Служба заказчика и технического надзора» сегодня упоминалось в медиапространстве в связи с голодовкой, которую с сегодняшнего дня, 20 октября 2021 года, запланировали обманутые дольщики ПХК «Меркурий». Люди ждут своих квартир больше 10 лет. Помимо прочих своих требований граждане требуют встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. По мнению дольщиков необходимо чтобы глава взял стройку под личный контроль и закрепить квартиры за ними.