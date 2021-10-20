Сбер будет принимать решение о кредитовании застройщиков за 5 дней

Сбер будет принимать решение о кредитовании застройщиков за 5 дней
Сбер будет принимать решение о кредитовании застройщиков за 5 дней
Вчера, 14:38ЭкономикаФото: Mkset.ru
Сбер внедряет технологию, которая позволит принимать решение о кредитовании строительных компаний — застройщиков жилья за пять дней с момента предоставления полного пакета документов.

Сервис станет доступен клиентам с начала апреля 2022 года, сообщил на Московском форуме лидеров рынка недвижимости вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

Сокращение сроков связано с полной трансформацией процедуры взаимодействия банка с девелоперами. Подача заявки и обмен документами будут происходить исключительно в онлайн-режиме, подготовка основных условий сделки – за один день. На основе «цифры» разработан специальный алгоритм, который определит бюджет и сроки проекта, а применение умной CashFlow-модели на основе AI исключит субъективный подход при формировании доходной части проекта.

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»:

«Девелопмент жилья — один из драйверов развития экономики. Благодаря законодательным мерам и госпрограммам поддержки мы видим активное развитие этой отрасли. Портфель Сбера в жилой недвижимости за год вырос почти в два раза и в октябре превысил 1,5 трлн рублей. Такие результаты стали возможны в том числе благодаря инновационным решениям, которые применяет Сбер при кредитовании застройщиков. Наше новое предложение — решение о кредитовании за пять дней, которое мы запустим уже в первом полугодии следующего года, — станет поистине революционным и позволит девелоперам в наиболее оптимальном режиме оперативно получать доступ к проектному финансированию».

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