В Башкирии на автоматизацию систем здравоохранения выделят дополнительно 93 млн руб

Московская компания «Цифровые медицинские сервисы» выбрана подрядчиком на оказание услуг по модернизации систем здравоохранения Башкирии. Известно, что тендер провел «Национальный Центр Информатизации» в рамках госконтракта с Минздравом Башкирии.

Как сообщает «РБК-Уфа», начальная стоимость аукциона 93,1 миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены на модернизацию таких сфер медицины, как «Стационар», «Поликлиника», «Карта интенсивной терапии АРМ реаниматолога», «Телемедицинские консультации». Также рассматривается вариант масштабирования данных сфер и увеличения количества в них рабочих мест. Отметим, что в процессе проведения закупки участие приняла лишь одна компания, которая и стала победителем. В протоколе проведения аукциона указано, что на проведение торгов не было времени, при этом подрядчик предложил ту сумму, которая была указана в условиях контракта.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter