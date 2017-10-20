Животноводство в Башкирии: кто собирает все сливки

Мы решили узнать, с какими проблемами сталкиваются сегодня фермеры в животноводстве.

В прошлом году правительство Башкирии заявило о масштабных планах по развитию регионального агропромышленного комплекса. Республиканское министерство сельского хозяйства подготовило план развития АПК до 2020 года. К этому году в республике планируется существенно увеличить производство молока, мяса, зерна и т. д. Однако в этом году уже появлялись новости о ряде проблем в этой отрасли. В том числе банкротство грозит крупнейшему производителю мяса индейки – Башкирскому птицеводческому комплексу имени Мажита Гафури, в Туймазинском и Буздякском районах уничтожено более тысячи голов крупного рогато скота из-за вируса ящура, а на одной из ферм (признана банкротом) в Краснокамском районе обнаружили трупы 20-25 телят, которые предположительно погибли из-за голода. После выхода на нашем сайте публикации о гибели телят к нам в редакцию посыпались письма от жителей других районов. Люди обеспокоены тем, что животные в их районах также недоедают, а рабочим не платят заработную плату. Мы решили узнать, с какими проблемами сталкиваются сегодня фермеры, развивающие животноводство.

Сложно воссоздавать из пепла

Мы съездили на одну из таких ферм в Благовещенском районе республики. Ее название мы целенаправленно писать не будем. О ее состоянии можете судить сами, посмотрев фотографии.

Директор этой фермы пояснил нам, что пришел в этот бизнес 4 года назад. За это время он столкнулся с многими трудностями, в том числе сложно получить субсидии и кредиты, сложно найти сотрудников, так как актуальной проблемой села является алкоголизм, и т.д.

- Сложно воссоздавать из пепла, - сказал директор фермы, пожелавший остататься неизвестным.

Нет современной инфраструктуры

Азамат Галин, общественный деятель и предприниматель, считает, что многие планы по развитию села так и остались на бумаге:

- Да, правительство озвучило планы, но в нашей стране нет такой статьи, которая бы привлекала к ответственности за невыполненные обещания. У нас нет ни одного плана, который был бы реализован до конца. Сейчас Башкирия является одним из лидеров в животноводстве. Наш регион обладает большим потенциалом для разведения КРС, потому что у нас очень много угодий, которые можно использовать. Например, если взять Приуралье – это зона нерискованного животноводства. В этой зоне проблем с кормами нет. Также существуют породы КРС, которые подходят именно для нашего региона. В период работы Муртазы Рахимова в Башкирию завозилась порода коров «симментальская». Это порода очень производительна и в плане мяса, и в плане молока. Тогда на закупку этой породы было потрачено очень много денег. Было создано специальное хозяйство СПК завет имени Ленина, который находился в Альшеевском районе. Тогда, как понимаю я, планировалось, что именно с этого места пойдет распространение этой породы по всей республике. Когда же руководить регионом стал Рустэм Хамитов, произошла удивительная история: это крупнейшее хозяйство было обанкрочено из-за смешного долга в 3 млн руб. Всех людей разогнали, коров продавали по смешной цене 20-25 тыс руб. История показывает, что такой плановый подход не совсем правильный. Все, что государство делает для развития животноводства, все растаскивается рейдерами. Хамитов мог спасти это предприятие, но ему не хватило воли. Сейчас же у нашего бюджета просто недостаточно средств, чтобы создать аналогичное хозяйство.

Что касается заболевания ящура. Могут ли такие вспышки мешать осуществлению этих планов? Однозначно, да. Сегодня мы увидели только ящур, но могут возникнуть и другие заболевания, от которых могут пострадать многие животные. Почему этот вирус так распространился по нашей республике? Дело в том, что у нас существенно сократили финансирование на содержание ветеринаров, как можно говорить о развитии, увеличении поголовья скота?

Кроме того, существуют большие проблемы в развитии инфраструктуры сельского хозяйства. На сегодняшний день на многих фермах большую часть работ выполняют вручную, нет современных зернохранилищ, отсутствует логистика.

Все сливки собирает переработчик и магазин

Зифкат Саитгалеев, заместитель Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей РБ, видит проблемы животноводов в том, что основную выгоду от их труда получают другие:

- Сегодня у нас в республике есть хозяйства просто прекрасные, просто отличные, животные находятся в достаточно комфортных условиях. Есть среднее хозяйства. Но в то же время есть фермы, где у руля стоят люди, которые совсем не подготовленные к такой работе. Таких, к сожалению, очень много.

В 90-е годы в России было 21 млн коров, это значит, что в год они могли произвести примерно 19 млн телят. Сегодня в России осталось 8,3 млн коров, а это значит, что больше 7 млн телят не получится. В Башкирии было в те годы 500 тыс голов, сейчас примерно - 160 тыс. Сокращение произошло потому, что в рыночных условиях отрасль не выдерживает. На днях разговаривал с руководителем хозяйства из Уфимского района. Он мне рассказал, что они продают молоко заводам по 17 руб за литр, а за ГСМ им приходится платить 40 руб за литр – это основная затрата.

Сегодня между фермером, который производит молоко, и человеком, который покупает это молоко в магазине, есть две ступени: это переработчик и собственно сам магазин. Например, в Европе, Новой Зеландии, Финляндии такого нет. Как правило там, фермеры объединены, и у них в собственности есть молокоперерабатывающее предприятие. Всем известна фирма «Валио». Что значит «Валио» сегодня – 10 тысяч фермеров объединились, и у них 16 перерабатывающих предприятий. Поэтому они молоко продают не по 17, а уже по 30 руб. Выгода на лицо. А в тех условиях, когда литр молока стоит в два раза меньше, чем литр бензина, работать невозможно. Сейчас все сливки собирает переработчик и магазин.

У нас проблема сейчас в том, что молокозаводы частные. Вот, допустим, 20 фермеров объединятся, где им завод-то взять? На это нужны большие деньги.

Несмотря на то, что сегодня на кооперирование фермеров выделяется около 30 млн руб, этих средств недостаточно. Эти деньги нужно дать одному фермеру, чтобы он встал на ноги. Вот правительство говорит, что выделяет деньги. Да, дают, но они такие маленькие, что о них можно вообще не говорить.

Хорошая корова сегодня стоит 150 тыс руб., похуже корова – 100 тыс руб. 10 коров – это минимум 1 млн руб, а для того, чтобы стадо создавать, нужно как минимум 50 коров, а это 5 млн руб. Это очень большие деньги, ведь кроме этого деньги нужны на закупку техники, кормов, содержание фермы, ГСМ надо купить, заработную плату надо платить.

У нас в республике есть программа «500 ферм». Хорошая программа, но, если бы фермеры продавали молоко за 25-30 руб, эта программа была бы даже не нужна.

Примечательно, что глава Башкирии Рустэм Хамитов на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию предложил заняться возрождением потребкооперации на селе. Как выяснилось позже, эта идея понравилась центру, который даже решил на эти цели выдавать регионам субсидии. Однако Башкирия в число этих регионов не вошла.

Фото: соцсети

Приписки – главная проблема сельского хозяйства

Раиса Бикмурзина, ветеринарный врач, указывает на оборотную сторону медали в животноводстве:

- Ситуация, когда скот не доедает, сегодня существует на многих фермах. Так, например, в нашем Благовещенском районе есть только 3 хозяйства, где более-менее нормально кормят скотину. Остальные все перебиваются, так как зерновые сеют мало, этого практически не хватает. Сено заготавливается во влажное время, на зимовку оно идет в прелом, недоброкачественном состоянии. Я сама всю жизнь работала в лаборатории, поэтому я часто проводила исследование тех кормов, которые предназначены для животных в нашем районе. Эти корма всегда не соответствовали нужному качеству. Например, бывало так, что нам привозили корм совсем плохой, я бы ему присвоила третий класс или вообще не присвоила классность. Но по факту начальство заставляло нас присваивать этому корму более высокие показатели – первый, второй класс. Вообще, главная проблема нынешнего сельского хозяйства – это приписки, которые существуют в огромных количествах и везде. Они касаются и качества кормов, и поголовья молодняка и т.д.

Часто фермеры завышают данные о поголовье скота: называют одну цифру, а на самом деле она совсем другая, гораздо меньше. Например, я ветеринарный врач. Я постоянно получала вакцины для того, чтобы делать прививки скоту. Вакцины выдавались по тому количеству скота, которое указано в отчетах фермеров. После того, как мы проводили вакцинацию, лекарство оставалось. Так только на моем участке показатели были завышены в 1,5 раза. У меня дома сейчас стоит целый мешок вакцины от бешенства, которую просто отписали на наш район 31 августа 2015 года, а она была годна до 1 сентября 2015 года.