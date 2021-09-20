Министерство транспорта Башкирии запросило 1,5 миллиарда рублей на «Восточный выезд»

Министерство транспорта Башкирии запросило 1,5 миллиарда рублей на «Восточный выезд»
Министерство транспорта Башкирии запросило 1,5 миллиарда рублей на «Восточный выезд»
Вчера, 15:42ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: Страница в соцсети Радия Хабирова
Аванс именно в таком размере позволит не снижать темпов строительства, которые по словам руководства Башкирии опережают план.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на оперативке в правительстве Башкирии рассказал о ходе строительства нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал», более известной как «Восточный выезд».

Булушев сообщил о том, что на сегодня существует потребность в дополнительном финансировании из федерального бюджета, и в 2022 году она составит более 4,6 миллиардов рублей. Так сегодня министерство транспорта и дорожного хозяйства региона направило заявку в Федеральное дорожное агентство на 1,5 млрд рублей в виде аванса. По мнению Булушева именно такой объем средств даст возможность не снижать темпы строительства.

Однако в 2022 году суммы на строительство понадобятся куда более существенные. . Из республиканского бюджета в проект заложено 900 миллионов рублей, из бюджета Российской Федерации почти 847 миллионов. По словам Булушева потребность в дополнительном финансировании от федерального центра в 2022 году составляет более 4,6 миллиардов рублей.

Заметим, что на прошлой неделе, 16 сентября глава Башкирии радий Хабиров посетил масштабную стройку, оценив активную работу строителей руководитель региона высказал предположение о том, что до конца 2021 года по плану завершение 40% работ – работы идут с опережением графика.

Если темпы строительства не снизятся, то Восточный выезд сдадут раньше положенного срока – уже к концу 2023 года.Радий Хабиров

16 сентября Радий Хабиров сообщал о том, что уже выполнено около третьей части необходимых работ, а именно 30%. Руководитель региона сообщал, что строителями к 16 сентября было установлено больше половины опор эстакады, 38 из 66. Сообщал он и о том, что уложено и 110 балок будущего моста. 16 же сентября озвучивали данные о том, что на крупнейшей в ПФО стройке работает одновременно более двух тысяч человек, а именно 2400 работников, работает на объекте и 170 единиц техники.

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