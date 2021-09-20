Энергетики Великобритании терпят убытки после взлета цен на газ

Вся Европа ощутила на себе сильный скачок цен на газ, что привело к кризису энергетических компаний. Многие даже начали объявлять себя банкротами.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на BBC, разоряются преимущественно небольшие компании энергетического профиля. Если в начале 2021 года их было около 70. То, как прогнозируют эксперты, к концу года их может остаться не более десяти. Кризис в том, что операторы оказались не в состоянии обеспечивать энергией своих клиентов, поскольку цена на газ подскочила практически в 3,5 раза с начала года, а с начала августа – на 70 процентов. Не в состоянии обеспечить потребителей мелкие компании стали обращаться к более крупным операторам, чтобы те выкупили их активы, а вместе с ними и договорные обязательства. Напомним, что данный кризис вызван рядом факторов, в числе которых пожар на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое (здесь газовый конденсат готовят к транспортировке), ситуация с газом на рынке в Азии, а также проволочки с запуском «Северного потока-2».

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