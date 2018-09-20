Правительство Башкирии наградит за качество

Правительство Башкирии и Министерство экономического развития объявило конкурс среди республиканских фирм на звание лучших по качеству. Кто хочет принять участие, а это могут быть предприятия и организации, зарегистрированные на территории Башкирии, могут ознакомитmся с условиями на сайте министерства.

К конкурсу не допустят тех, кто, например, находится на стадии банкротства или имеет долги по налогам.