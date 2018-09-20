Пассажирам авиакомпании «Россия» подадут блюда в эксклюзивном фарфоре

- Обновленная линейка внедрена на все рейсы авиакомпании, полностью заменив прежнюю посуду и столовые приборы, - говорится в сообщении.

Новая посуда для авиакомпании «Россия» произведена на предприятии “Башкирский фарфор” - одном из крупнейших в России заводов, специализирующихся на производстве профессионального ресторанного фарфора по европейским стандартам качества.

Для пассажира бизнес-класса предусмотрены тарелки, касалетки двух размеров для горячих блюд, закусок и десерта, персональные перечницы и солонки, чашки с блюдцами для горячих напитков, металлические приборы. В набор входят стеклянные бокалы и фужеры для предлагаемых в самолете напитков.

В компании пояснили, что при создании посуды состав подбирали специальным образом, в результате чего после обжига, который проводился при температуре 1,4 тысячи градусов, изделия становились особо прочными.

Кроме того, они получили высокую износоустойчивость благодаря уникальной формуле глазури. А из-за большой плотности глазурного слоя блюда остывают медленнее.