В Башкирии оформляют договор купли-продажи недвижимости за один день без визита в МФЦ

Сделки проходят дистанционно. Сервис электронной регистрации Сбера позволяет отправить сделку на регистрацию в Росреестр.
Чтобы обезопасить как продавца, так и покупателя недвижимости, в Сбере действует сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает быстрое безопасное перечисление денежных средств от покупателя к продавцу после регистрации сделки в Росреестре без визита в банк. Также для удобства клиентов при покупке недвижимости на первичном рынке действует дистанционное открытие счета эскроу.
Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:
В день в Башкирии проходят сотни сделок с объектами недвижимости. Если раньше, чтобы оформить сделку, продавцу и покупателю нужно было отстоять в очереди сначала на оформление, а потом на получение денежных средств, то сейчас все по-другому. Благодаря сервисам Сбера купить квартиру или дом стало просто, все операции совершаются дистанционно. Мы экономим время наших клиентов и гарантируем безопасность сделки, от подачи документов до регистрации проходит всего 24 часа. Это очень удобно и выгодно.
Подробнее о новом проекте – на сайте sberbank.ru.