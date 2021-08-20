В Башкирии оформляют договор купли-продажи недвижимости за один день без визита в МФЦ

В день в Башкирии проходят сотни сделок с объектами недвижимости. Если раньше, чтобы оформить сделку, продавцу и покупателю нужно было отстоять в очереди сначала на оформление, а потом на получение денежных средств, то сейчас все по-другому. Благодаря сервисам Сбера купить квартиру или дом стало просто, все операции совершаются дистанционно. Мы экономим время наших клиентов и гарантируем безопасность сделки, от подачи документов до регистрации проходит всего 24 часа. Это очень удобно и выгодно.