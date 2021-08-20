Самой доходной частной компанией Башкирии за 2020 год стала «Башнефтегеофизика»

Самой доходной частной компанией Башкирии за 2020 год стала «Башнефтегеофизика»
Самой доходной частной компанией Башкирии за 2020 год стала «Башнефтегеофизика»
Вчера, 18:11ЭкономикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Компания объединяет башкирские предприятия геофизического сервиса и приборостроения.

Согласно рейтингу самых богатых предпринимателей Башкирии за 2020 год, составленному Mkset, крупнейшая и наиболее доходная компания в регионе, если не считать офшоры и участие госструктур, — это «Башнефтегеофизика», которая объединяет башкирские предприятия геофизического сервиса и приборостроения.

Наибольшей долей компании владеет предприниматель Явдат Адиев. Меньшими долями владеют его трое детей, крайне небольшими — целый ряд башкирских предпринимателей, которые за счет этих долей также попали в наш рейтинг. Даже самые небольшие доли владения этой компанией приносят значительный доход (выручка за минувший год составила 19,9 млрд руб.).

Значительную часть второй половины рейтинга составляют предприниматели, которые владеют долями АК «Востокнефтезаводмонтаж» — акционерной компании, которая специализируется на строительстве объектов для предприятий нефтегазового комплекса и работает в разных регионах России. Крупнейший акционер предприятия — компания «Трест», которая, в свою очередь, сама принадлежит «ВНЗМ».

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