Самой доходной частной компанией Башкирии за 2020 год стала «Башнефтегеофизика»

Согласно рейтингу самых богатых предпринимателей Башкирии за 2020 год, составленному Mkset, крупнейшая и наиболее доходная компания в регионе, если не считать офшоры и участие госструктур, — это «Башнефтегеофизика», которая объединяет башкирские предприятия геофизического сервиса и приборостроения.