ООО «Битум» отмечает 30 лет

Наличие у компании такого большого парка позволит исключить резкое колебание цен на битум в период его дефицита, а также обеспечить дорожные предприятия республики продукцией в полном объеме по поступающим заявкам. ООО «Битум» продолжает развиваться, взявшись за инвестиции в совершенно новый проект как для Республики Башкортостан, так и для всей России. Он связан с переработкой остаточных хвостов газов в ароматические углеводороды. Сейчас этот проект федерального масштаба воплощается в жизнь в особой экономической зоне «Алга» с объемом инвестиций в 4,5 млрд рублей.