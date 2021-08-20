ООО «Битум» отмечает 30 лет

За эти годы ООО «Битум» разрослось — оно стало одним из крупнейших поставщиков дорожного битума не только в нашей республике, но и в соседних регионах и даже странах. Только в 2020 году на рынок поставлено свыше 250 тысяч тонн продукции.
С 2018 года компания приступила к производству модифицированного битума по системе Superpave PG («СПАС»). Это инновационная технология для проектирования составов асфальтов с заданными эксплуатационными характеристиками с учётом транспортных нагрузок и климатических условий. Она позволяет увеличить срок службы дорожных покрытий без ремонта до 12 лет, снизить расходы на ремонт и эксплуатацию.
«Это огромное достижение наших предприятий-членов ТПП. Можно гордиться нашими предпринимателями, которые востребованы в новых реалиях жизни», – сказал, поздравляя юбиляров, президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
На предприятии работает одна из самых современных в стране лабораторий. По итогам Межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) 2019 года ООО «Битум» вместе с НИИ ТСК были первыми. В 2020 году предприятие вновь оставило позади 15 компаний, среди которых лаборатории крупнейших производителей вяжущих в России.
К юбилею компании был дан старт работе нового резервуарного парка, который позволит увеличить объемы хранящегося битума и нефтепродуктов на 60%. Разработку представил на «Инвестчасе» в Доме правительства РБ управляющий ООО «Битум» Дмитрий Донцов. Проект был реализован в рекордно короткие сроки. Совокупный объём инвестиций в новый парк 600 млн. Таким образом, размер резервуарного парка компании достиг 160 тысяч тонн.
Учитывая, что ООО «Битум» является одним из крупнейших поставщиков вяжущих на российский и зарубежный рынок, в том числе для строительства дорог в Башкортостане, такая весомая прибавка позволит избежать дефицита дорожного битума во время пиковых нагрузок на отрасль (май — август).
Наличие у компании такого большого парка позволит исключить резкое колебание цен на битум в период его дефицита, а также обеспечить дорожные предприятия республики продукцией в полном объеме по поступающим заявкам. ООО «Битум» продолжает развиваться, взявшись за инвестиции в совершенно новый проект как для Республики Башкортостан, так и для всей России. Он связан с переработкой остаточных хвостов газов в ароматические углеводороды. Сейчас этот проект федерального масштаба воплощается в жизнь в особой экономической зоне «Алга» с объемом инвестиций в 4,5 млрд рублей.