В Башкирии собрали 227 миллиардов рублей налогов

Это данные за прошедшие 7 месяцев.
За период с января по июль текущего года на территории Башкирии собрали 227,2 миллиарда рублей налогов и других обязательных платежей.
В консолидированный бюджет республики (бюджет Башкирии, бюджеты городов и районов республики) поступило 87,4 миллиарда рублей, в федеральный бюджет было собрано 113,3 миллиарда рублей.
Самые крупные источники формирования налоговой базы бюджетов следующие:
- Налог на добычу полезных ископаемых – 94,7 млрд руб или 41,7%,
- Налог на прибыль организаций – 38,3 млрд руб или 16,9%,
- Налог на доходы физических лиц – 30,7 млрд руб или 13,5%,
- Акцизы – 21,3 млрд руб или 9,4%
- Налог на добавленную стоимость – 22,5 млрд руб или 9,9%,
- Имущественные налоги – 11,5 млрд руб или 5,1%,
- Специальные налоговые режимы – 6,5 млрд руб или 2,8%.