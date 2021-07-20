Более 10 млн рублей потратят на ремонт колеи в уфимском тоннеле Салавата Юлаева

Более 10 млн рублей потратят на ремонт колеи в уфимском тоннеле Салавата Юлаева
Более 10 млн рублей потратят на ремонт колеи в уфимском тоннеле Салавата Юлаева
Сегодня, 13:27ЭкономикаАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Завершить работы планируется до 31 августа.

Ремонтные работы будет осуществлять компания «Комстрой». Соответствующий лот был размещен на портале госзакупок.

Большая половина суммы будет выделена из регионального бюджета, а оставшаяся часть из муниципальной казны.

Планируется, что деньги будут направлены на устранение колеи в тоннеле, обновление дорожной одежды на участке проезжей части, установку люков и нанесение дорожной разметки.

Гарантия на верхний слой покрытия составит два года.

Ранее в Уфе выбрали проектировщика дороги к новому Северному кладбищу.

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