Более 10 млн рублей потратят на ремонт колеи в уфимском тоннеле Салавата Юлаева

Ремонтные работы будет осуществлять компания «Комстрой». Соответствующий лот был размещен на портале госзакупок.
Большая половина суммы будет выделена из регионального бюджета, а оставшаяся часть из муниципальной казны.
Планируется, что деньги будут направлены на устранение колеи в тоннеле, обновление дорожной одежды на участке проезжей части, установку люков и нанесение дорожной разметки.
Гарантия на верхний слой покрытия составит два года.
Ранее в Уфе выбрали проектировщика дороги к новому Северному кладбищу.