Вице-президент IHS Markit рассказал от чего зависит ситуация на рынке нефти
Сегодня, 17:43ЭкономикаЮлия Кононенко
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По словам вице-президент IHS Markit Дэниела Ергина, на мировой рынок нефти влияют не только объемы добычи сланцевого топлива, но также торговые войны и решения по объемам нефтедобычи.
Особое влияние на рынок черного золота оказывают решения ОПЕК. Об этом 20 июля пишет газета «Известия».
С осени 2016 года ОПЕК вернула себе возможность влиять на мировой рынок нефти. Особый эффект имел диалог между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Он смог отразить изменения на мировом рынке, показав реальное положение дел, считает Ергин.
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