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Вице-президент IHS Markit рассказал от чего зависит ситуация на рынке нефти
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Вице-президент IHS Markit рассказал от чего зависит ситуация на рынке нефти

Сегодня, 17:43ЭкономикаЮлия Кононенко
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