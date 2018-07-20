Вице-президент IHS Markit рассказал от чего зависит ситуация на рынке нефти

Особое влияние на рынок черного золота оказывают решения ОПЕК. Об этом 20 июля пишет газета « Известия ».

С осени 2016 года ОПЕК вернула себе возможность влиять на мировой рынок нефти. Особый эффект имел диалог между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Он смог отразить изменения на мировом рынке, показав реальное положение дел, считает Ергин.